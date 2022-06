Covid Lazio | il bollettino del 20 giugno Tasso di contagio record | sfiora il 26%

Pubblicità

Olivieri2Va : RT @EmMicucci: #Covid #Lazio positività alle stelle stabile anche oggi con numero di tamponi crollati: 25,8% con appena 10.213 tamponi Sal… - EmMicucci : #Covid #Lazio positività alle stelle stabile anche oggi con numero di tamponi crollati: 25,8% con appena 10.213 tam… - Rolfi39 : RT @Agenzia_Italia: #COVID19 I decessi sono stati 59, i ricoveri nelle terapie intensive sono aumentati di 10 unità e nei reparti ordinari… - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 2.634 contagi e 6 morti. A Roma 1.810 casi - - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 2.634 contagi e 6 morti. A Roma 1.810 casi - -

oggi nel, bollettino domenica 19 giugno: 4.807 nuovi contagi Roma, 20 giugno 2022 " Impennata record nel, il tasso di contagio è una scheggia impazzita che sfiora il 26% . "Il ...È ilad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+2.634 casi). Seguono Lombardia (+1.920),... Il sistema sanitario I posti letto occupati nei repartiordinari sono +187 (ieri +67), per ...“Oggi nel Lazio su 3.196 tamponi molecolari e 7.017 tamponi antigenici per un totale di 10.213 tamponi, si registrano 2.634 nuovi casi positivi (-2.173), 6 i decessi (+5), 501 i ricoverati (+8), 44 le ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 16.571 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 30.526 ... La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (2.634).