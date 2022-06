Covid, l’aggiornamento sulla situazione ricoveri all’ospedale San Pio (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 17 i pazienti positivi al Covid attualmente ricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento. Di questi 12 sono provenienti dalla provincia di Benevento e 5 provengono da altre province. Nelle ultime ventiquattro ore non si sono registrati né pazienti dimessi né decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 17 i pazienti positivi alattualmente ricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento. Di questi 12 sono provenienti dalla provincia di Benevento e 5 provengono da altre province. Nelle ultime ventiquattro ore non si sono registrati né pazienti dimessi né decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

