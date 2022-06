Covid Italia oggi | 16 571 contagi | aumentano ancora i ricoveri Bollettino del 20 giugno

Pubblicità

Agenzia_Italia : #COVID19 I decessi sono stati 59, i ricoveri nelle terapie intensive sono aumentati di 10 unità e nei reparti ordin… - MediasetTgcom24 : Covid, impennata di contagi: +51% in una settimana #covid #ministerodellasalute #italia #6-12giugno - HuffPostItalia : Aumentano i contagi da Covid e l'Italia smette di proteggersi - CorriereAlpi : Milano, onde elettromagnetiche per rendere inattivo il Covid: presentato al Mind “E4Shield” - messveneto : Milano, onde elettromagnetiche per rendere inattivo il Covid: presentato al Mind “E4Shield”: Agisce contro i virus… -

Ad esempio in Abruzzo, su base settimanale, i nuovi casi di- 19 nell'ultima settimana sono stati 5.422: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +60%. Di conseguenza, ..., balzo dei casi in: +52% nell'ultima settimana. La corsa di Omicron 5 Video : Iltorna a correre, più forte in tre regioni del centro Roma, 20 giugno 2022 - Sono 16.571 i nuovi casi ...Ancora in crescita la curva epidemica in Italia . Sono 16.571 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore , contro i 30.526 di ieri ma soprattutto i 10.371 di ...Sono 1.174 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questo lunedì mentre erano 3.078 ieri. Ancora in crescita il numero delle persone attualmente positive: oggi 40.176 rispetto ai 39.598 di ieri ...