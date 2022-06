Covid in risalita, anche ieri oltre trentamila nuovi contagi: 'Sì a mascherine in caso di aggregazioni' (Di lunedì 20 giugno 2022) Risale l'onda del Covid . Supera ancora quota trentamila il computo dei nuovi contagi (30.526) registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. anche se sabato erano stati ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) Risale l'onda del. Supera ancora quotail computo dei(30.526) registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.se sabato erano stati ...

Pubblicità

CatelliRossella : Covid, contagi in risalita. L'Ausl: quarta dose per i medici - cmanara77 : RT @leggoit: #covid in risalita, anche ieri oltre trentamila nuovi contagi: «Sì a #mascherine in caso di aggregazioni» - leggoit : #covid in risalita, anche ieri oltre trentamila nuovi contagi: «Sì a #mascherine in caso di aggregazioni» - enricoperte : Adesso qualcuno mi bloccherrà, qualcuno che non si è accorto che i casi di covid sono in rapida ed inattesa risalit… - Nutizieri : Covid, contagi in risalita. L'Ausl: quarta dose per i medici -