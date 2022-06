Covid | in Lombardia 12 decessi e 1920 nuovi positivi | 91 a Bergamo

(Di lunedì 20 giugno 2022) Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (16). A fronte di 10.553 tamponi effettuati, sono 1.920 i(18,1%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 10.553, totale complessivo: 38.257.294 – icasi: 1.920 – in terapia intensiva: 16 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 589 (+33) – i, totale complessivo: 40.727 (+12) Icasi per provincia: Milano: 817 di cui 459 a Milano città;: 91; Brescia: 187; Como: 94; Cremona: 53; Lecco: 42; Lodi: 25; Mantova: 63; Monza e Brianza: 181; Pavia: 153; Sondrio: 11; Varese: 104.

(Adnkronos) - Sono 1.920 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12 decessi ...Sono 181 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 1.920 in Lombardia con 10.553 tamponi effettuati e un tasso di positività al 18,1%. È il bollettino di lunedì 20 ...