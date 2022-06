Covid, Galli: “Omicron 5 come influenza? Ancora presto” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “Covid ormai un’influenza? Non credo che i tempi siano Ancora maturi per dirlo e per arrivare a una gestione ordinaria. Resto cauto vista la comparsa sulla scena di una nuova sottovariante, la Omicron 5, che potrebbe darci qualche problema”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Posso condividere con alcuni colleghi – spiega – la valutazione che la malattia sta diventando meno impattante sulle strutture sanitarie. Abbiamo una malattia meno patogena, ma questo non vuol necessariamente dire che il virus si è ‘rabbonito’. Ci sono infatti anche tanti vaccinati e questo potrebbe rendere difficile al virus portare alla malattia grave”. Per Galli, dunque, “abbiamo Ancora ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – “ormai un’? Non credo che i tempi sianomaturi per dirlo e per arrivare a una gestione ordinaria. Resto cauto vista la comparsa sulla scena di una nuova sottovariante, la5, che potrebbe darci qualche problema”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Posso condividere con alcuni colleghi – spiega – la valutazione che la malattia sta diventando meno impattante sulle strutture sanitarie. Abbiamo una malattia meno patogena, ma questo non vuol necessariamente dire che il virus si è ‘rabbonito’. Ci sono infatti anche tanti vaccinati e questo potrebbe rendere difficile al virus portare alla malattia grave”. Per, dunque, “abbiamo...

