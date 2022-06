Covid: Galli, 'nessun ripensamento su vaccini, strumentali critiche' (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - "Non c'è stato nessun 'cambio di rotta' da parte mia rispetto all'importanza della vaccinazione anti-Covid nel contrasto alla pandemia. Un'importanza certificata dalla scienza. Eventuali valutazioni sull'opportunità di somministrare il vaccino in persone con problemi di Long Covid, che potrebbero avere impatto sulla loro risposta immunitaria, attengono a riflessioni cliniche, sul singolo paziente, che non mettono in discussione in alcun modo la mia convinta adesione alla strategia vaccinale". A precisarlo all'Adnkronos Salute è Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, in merito a "'libere interpretazioni', molto strumentali, circolate sul mio presunto ripensamento sui vaccini contro ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - "Non c'è stato'cambio di rotta' da parte mia rispetto all'importanza della vaccinazione anti-nel contrasto alla pandemia. Un'importanza certificata dalla scienza. Eventuali valutazioni sull'opportunità di somministrare il vaccino in persone con problemi di Long, che potrebbero avere impatto sulla loro risposta immunitaria, attengono a riflessioni cliniche, sul singolo paziente, che non mettono in discussione in alcun modo la mia convinta adesione alla strategia vaccinale". A precisarlo all'Adnkronos Salute è Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, in merito a "'libere interpretazioni', molto, circolate sul mio presuntosuicontro ...

