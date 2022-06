Covid 19 in Campania, bollettino del 19 giugno: 1.499 positivi (Di lunedì 20 giugno 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 19 giugno, parla di 1.499 nuovi positivi su 6.101 tamponi analizzati. Sono 1.499 i neo positivi al Covid 19 in Campania su 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del bollettino ordinario, anche se con un numero di test inferiori, il tasso di positivitĂ Leggi su 2anews (Di lunedì 20 giugno 2022)19 in: ildi ieri, domenica 19, parla di 1.499 nuovisu 6.101 tamponi analizzati. Sono 1.499 i neoal19 insu 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati delordinario, anche se con un numero di test inferiori, il tasso ditĂ

PubblicitĂ

zazoomblog : Covid in Campania 1.499 i positivi; 3 morti e tasso che aumenta al 2456% - #Covid #Campania #1.499 #positivi; 3 - cronachecampane : Covid in Campania, aumentano ricoveri e tasso di positività #Covid #tassodipositività #terapiaintensiva - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA AUMENTANO I RICOVERI Sono 1.499 i neo positivi al Covid in Campania su 6.101 test esaminat… - ottopagine : Covid-19 in Campania: 3.189 i nuovi positivi - CinqueRighe : ENTI - Regione, La Campania fa registrare 1500 contagi COVID - -