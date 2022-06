Covid, 16.571 nuovi casi e 59 decessi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 16.571 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 30.526) e 59 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 18 di ieri. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 17.896.065, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.780.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 79.375 e il tasso di positività, ieri pari al 19,1%, oggi sale al 20,9%. Sul fronte sanitario crescono di 10 unità rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che oggi si attestano a 209. Gli ingressi giornalieri sono 23. Sono invece 4.585 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 187 in più rispetto a ieri. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 16.571 idi positività al-19 (ieri 30.526) e 59 iregistrati in Italia24 ore, in aumento rispetto ai 18 di ieri. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia itotali sono 17.896.065, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.780.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 79.375 e il tasso di positività, ieri pari al 19,1%, oggi sale al 20,9%. Sul fronte sanitario crescono di 10 unità rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che oggi si attestano a 209. Gli ingressi giornalieri sono 23. Sono invece 4.585 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 187 in più rispetto a ieri.

