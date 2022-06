Covid, 16.571 nuovi casi e 59 decessi in ultime 24 ore (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 16.571 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 30.526) a fronte di 79.375 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 59 i decessi (ieri 18), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.780. Con quelli di oggi diventano 17.896.065 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 574.649 (-18.699), 569.855 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.585 (+187), 209 (+10) in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 17.153.636 con un incremento di 35.545 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (2.634).– Foto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 16.571 idi Coronavirus in Italia (ieri 30.526) a fronte di 79.375 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute. Nelle24 ore sono stati 59 i(ieri 18), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.780. Con quelli di oggi diventano 17.896.065 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 574.649 (-18.699), 569.855 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.585 (+187), 209 (+10) in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 17.153.636 con un incremento di 35.545 unità nelle24 ore. La regione con il maggior numero dinelle24 ore è il Lazio (2.634).– Foto ...

