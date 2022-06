Così Biden cerca di annacquare le relazioni del Golfo con Cina e Russia (Di lunedì 20 giugno 2022) “Sulla scia della trasformazione internazionale dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, gli Stati Uniti sembrano tentare di replicare il successo ottenuto nel rilanciare l’alleanza occidentale e riunificare la Nato in Europa, rinvigorendo e ripristinando un blocco a guida americana in Medio Oriente”, scrive Hussein Ibish in un’analisi per l’Arab Gulf States Institute di Washington. Il viaggio di Joe Biden in Medio Oriente è uno dei temi del momento, e la lettura di Ibish ne fornisce il reale perimetro. Rinvigorire il ruolo americano nella regione dovrebbe servire come fattore strategico per limitare l’influenza crescente che nell’area stanno avendo le grandi potenze rivali degli Stati Uniti. La Russia, che nonostante tutto preserva ancora una capacità di muovere politica estera, e soprattutto la Cina. Il ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 giugno 2022) “Sulla scia della trasformazione internazionale dell’invasione dell’Ucraina da parte della, gli Stati Uniti sembrano tentare di replicare il successo ottenuto nel rilanciare l’alleanza occidentale e riunificare la Nato in Europa, rinvigorendo e ripristinando un blocco a guida americana in Medio Oriente”, scrive Hussein Ibish in un’analisi per l’Arab Gulf States Institute di Washington. Il viaggio di Joein Medio Oriente è uno dei temi del momento, e la lettura di Ibish ne fornisce il reale perimetro. Rinvigorire il ruolo americano nella regione dovrebbe servire come fattore strategico per limitare l’influenza crescente che nell’area stanno avendo le grandi potenze rivali degli Stati Uniti. La, che nonostante tutto preserva ancora una capacità di muovere politica estera, e soprattutto la. Il ...

