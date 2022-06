CorSport: Politano e Ounas bloccano l’arrivo di Deulofeu (Di lunedì 20 giugno 2022) Prima di effettuare nuovi acquisti, il Napoli deve vendere. Ecco perché la cessione di Politano e Ounas, che non si sblocca, frena l’arrivo di Delulofeu, scrive il Corriere dello Sport. “Gerard Deulofeu, il jolly individuato per rinforzare la trequarti, ha fatto scorta di pazienza, sa che non basta l’accordo raggiunto col Napoli per sentirsi già al Maradona, occorre l’incastro di qualche tassello e tra questi, oltre all’intesa ancora da perfezionare con l’Udinese (ma appare quasi una formalità) assumono rilievo le posizioni di Politano e Ounas. Entrambi sono in uscita ma tra una volotnà e la certezza di assecondarla c’è il mercato in cui è facile restare bloccati”. Il quotidiano sportivo fa il punto sulla trattativa. “C’è già l’intesa sull’ingaggio, con l’Udinese i contatti sono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) Prima di effettuare nuovi acquisti, il Napoli deve vendere. Ecco perché la cessione di, che non si sblocca, frenadi Delulofeu, scrive il Corriere dello Sport. “Gerard, il jolly individuato per rinforzare la trequarti, ha fatto scorta di pazienza, sa che non basta l’accordo raggiunto col Napoli per sentirsi già al Maradona, occorre l’incastro di qualche tassello e tra questi, oltre all’intesa ancora da perfezionare con l’Udinese (ma appare quasi una formalità) assumono rilievo le posizioni di. Entrambi sono in uscita ma tra una volotnà e la certezza di assecondarla c’è il mercato in cui è facile restare bloccati”. Il quotidiano sportivo fa il punto sulla trattativa. “C’è già l’intesa sull’ingaggio, con l’Udinese i contatti sono ...

