Coronavirus, 16.571 nuovi casi: l’incidenza al 20,9%. Forte aumento dei ricoverati: +187 posti letto occupati in area medica. Morti in 59 (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.571 nuovi casi di infezine da Sars-Cov-2 tra i 79.375 tamponi processati, di cui 59.212 test rapidi. l’incidenza schizza così al 20,9%. I decessi segnalati sono 59. E si registra un’impennata dei ricoveri in area medica (+187 posti letto occupati) e un aumento delle terapie intensive (+10) in un giorno da 23 ingressi. Dati in netto peggioramento rispetto allo scorso lunedì, sintomo che la ripresa della circolazione virale – che ha già fatto segnare una maggiore pressione sugli ospedali negli ultimi 7 giorni – è destinata ad aumentare ancora. Lunedì 13, infatti, i casi furono 10.371, quindi l’aumento è superiore al 50%. Risalita anche per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.571di infezine da Sars-Cov-2 tra i 79.375 tamponi processati, di cui 59.212 test rapidi.schizza così al 20,9%. I decessi segnalati sono 59. E si registra un’impennata dei ricoveri in) e undelle terapie intensive (+10) in un giorno da 23 ingressi. Dati in netto peggioramento rispetto allo scorso lunedì, sintomo che la ripresa della circolazione virale – che ha già fatto segnare una maggiore pressione sugli ospedali negli ultimi 7 giorni – è destinata ad aumentare ancora. Lunedì 13, infatti, ifurono 10.371, quindi l’è superiore al 50%. Risalita anche per i ...

