Contributi per le aziende di Trasporto Pubblico Locale: in arrivo l’avviso pubblico (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sarà pubblicato nelle prossime ore sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania l’avviso pubblico per l’ammissione ai Contributi relativi agli incentivi all’esodo per le aziende di Trasporto pubblico Locale per il quale sono stati stanziati 3,5 milioni di euro”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Lavoro, Attività produttive e Turismo della Campania. “Questo provvedimento – spiega Mortaruolo – punta a supportare i processi di revisione e razionalizzazione dei modelli organizzativi delle aziende del TPL e di fornire agli operatori del settore un supporto in termini di minor aggravio delle possibili perdite di reddito ha stanziato risorse per i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sarà pubblicato nelle prossime ore sul Bollettino Ufficiale della Regione Campaniaper l’ammissione airelativi agli incentivi all’esodo per lediper il quale sono stati stanziati 3,5 milioni di euro”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Lavoro, Attività produttive e Turismo della Campania. “Questo provvedimento – spiega Mortaruolo – punta a supportare i processi di revisione e razionalizzazione dei modelli organizzativi delledel TPL e di fornire agli operatori del settore un supporto in termini di minor aggravio delle possibili perdite di reddito ha stanziato risorse per i ...

