Contratto Telespazio con Esa | l' Ia nello spazio con I*Star

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) -ha annunciato di avere firmato uncon l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) per lo sviluppo di, un servizio innovativo basato su tecniche di intelligenza artificiale su cloud in grado di migliorare e facilitare l'uso dei satelliti di osservazione della Terra. Il progetto nasce dal programma InCubed, l'incubatore tecnologico del ?-lab dell'Esa, dedicato alle iniziative innovative di ricerca e sviluppo. La joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) spiega che attraverso un innovativo modello as-a-service,consente a nuove categorie di utilizzatori - siano queste start-up, aziende spaziali in cerca di soluzioni intelligenti o istituzioni e agenzie spaziali interessate a ridurre i costi e promuovere l'uso delle proprieinfrastrutture spaziali- ...

Agenzia askanews

Angelo Gervasio Direttore di Teledife A firmare il" valore stimato intorno ai 160 milioni " sono stati Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) e(joint ...... Direttore di Teledife, il quale ha sottolineato come la firma di questoconfermi l'... Coordinatore delle attivita' spaziali di Leonardo e amministratore delegato di. com 17 - 06 - ... Osservazione Terra, contratto Telespazio-Esa per sviluppo ISTAR Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Telespazio ha annunciato di avere firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) per lo sviluppo di I*Star, un servizio innovativo basato su tecniche di ...Thales Alenia Space, joint venture fra Thales e Leonardo, e Telespazio (Leonardo-Thales) hanno firmato un contratto con il ministero della difesa ...