Conto corrente cointestato, attenzione a queste 3 condizioni: sono deleterie (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Conto corrente cointestato è sicuramente una soluzione più che ottima per molti risparmiatori. Ma al di là dei vantaggi, ci sono tre condizioni che possono essere sfavorevoli per alcuni soggetti: ecco di che cosa si tratta. In questi anni ci sono stati molte persone che hanno deciso di cointestare un Conto corrente. Si tratta in pratica di un rapporto bancario che permette ad due o più soggetti di condividere un Conto e mantenere la stessa autonomia. In pratica entrambi possono prelevare, versare e ricevere bonifici. Come prevedibile, anche per quanto riguarda il Conto corrente cointestato ci sono varie ... Leggi su chenews (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilè sicuramente una soluzione più che ottima per molti risparmiatori. Ma al di là dei vantaggi, citreche posessere sfavorevoli per alcuni soggetti: ecco di che cosa si tratta. In questi anni cistati molte persone che hanno deciso di cointestare un. Si tratta in pratica di un rapporto bancario che permette ad due o più soggetti di condividere une mantenere la stessa autonomia. In pratica entrambi posprelevare, versare e ricevere bonifici. Come prevedibile, anche per quanto riguarda ilcivarie ...

Pubblicità

ADerespinis : RT @CarleMauro: #DiMaio bibitaro di merda coerente come Giano bifronte, ha cambiato idee su tutto e su tutti basta tenersi la poltrona, fed… - CarleMauro : #DiMaio bibitaro di merda coerente come Giano bifronte, ha cambiato idee su tutto e su tutti basta tenersi la poltr… - LucaRovisoINTER : @GiovaQuez Ripeto, la magistratura analizzasse la lista movimenti del suo conto corrente negli ultimi 5 anni. - angiuoniluigi : RT @fanpage: Assegno unico, dal 15 giugno l’Inps ha cominciato a pagare l’Assegno unico di questo mese, ma avete tempo fino al 30 giugno pe… - GiannettiFred : @repubblica E da quando biontech è un'organizzazione per la salute? È come se la tua banca dicessi che devi deposit… -