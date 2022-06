“Conte è tenuto in piedi da Travaglio, ma...”. Paragone e il destino segnato del M5S: esploderà (Di lunedì 20 giugno 2022) “C'è un pericolo di effettiva tenuta della maggioranza di governo?”. La domanda è rivolta da Gaia Tortora, conduttrice di Omnibus su La7, a Gianluigi Paragone, leader di Italexit che è ospite in collegamento nella puntata del 20 giugno del programma tv. “Giuseppe Conte è un leader dimezzato - inizia così l'analisi partendo dalla crisi del Movimento 5 Stelle -. È tenuto in piedi con il doping de Il Fatto Quotidiano e di Marco Travaglio, che gli dice cosa fare. Quando io ponevo la questione sulla mia coerenza sono stato espulso, ho detto no al governo europeista rappresentato dal Conte2 e anche Travaglio era partito con il manganello mediatico nei miei confronti. Ora ricordano che il M5S aveva raccolto le firme contro l'euro… A seconda della latitudine e ti serve la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) “C'è un pericolo di effettiva tenuta della maggioranza di governo?”. La domanda è rivolta da Gaia Tortora, conduttrice di Omnibus su La7, a Gianluigi, leader di Italexit che è ospite in collegamento nella puntata del 20 giugno del programma tv. “Giuseppeè un leader dimezzato - inizia così l'analisi partendo dalla crisi del Movimento 5 Stelle -. Èincon il doping de Il Fatto Quotidiano e di Marco, che gli dice cosa fare. Quando io ponevo la questione sulla mia coerenza sono stato espulso, ho detto no al governo europeista rappresentato dal2 e ancheera partito con il manganello mediatico nei miei confronti. Ora ricordano che il M5S aveva raccolto le firme contro l'euro… A seconda della latitudine e ti serve la ...

