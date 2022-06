Consiglio nazionale d'emergenza M5s: Di Maio sotto accusa dei "contiani", ma nessuna espulsione (Di lunedì 20 giugno 2022) I vice di Conte: 'Di Maio da tempo un corpo estraneo'. Il ministro replica: 'Si creano tensioni nel governo'. Al centro della riunione, durata quattro ore, la linea politica da tenere sull'invio delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 giugno 2022) I vice di Conte: 'Dida tempo un corpo estraneo'. Il ministro replica: 'Si creano tensioni nel governo'. Al centro della riunione, durata quattro ore, la linea politica da tenere sull'invio delle ...

