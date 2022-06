Concerti dell’estate 2022 | al Pordenone Blues Festival con Jeff Beck c’è Johnny Depp

(Di lunedì 20 giugno 2022), 59 anni, sul palco con il grande chitarrista 77enne. Si esibiranno il 20 luglio al. La loro collaborazione artistica è cominciata nel 2019 ed è sfociata nell’album “18”, in uscita il 15 luglio: un mix di cover, con due brani originali di(foto ufficio stampa)arriva in Italia con la sua chitarra e la vittoria in tasca al processo show contro l’ex moglie Amber Heard. Il Pirata dei Caraibi sarà “very special guest” dial, che si terrà dal 19 al 23 luglio nella splendida cornice del Parco San Valentino della città del Friuli-Venezia ...

Pubblicità

Fulldassi.it

... con il divieto di esibizioni pubbliche, proiezioni,di cittadini russi. • È partita ... Una settimana in cui sentiremo la risposta'Unione europea sullo status di candidato per l'...La manifestazione prevedeva una serie diin occasione del Juneteenth, la nuova festività ... Le forze'ordine avevano anche sequestrato diverse armi, evidentemente non quella con cui è poi ... Musica, i concerti dell'Accademia degli Sfaccendati L’infettivologo: «Contagi zero è un obiettivo impossibile. Non si può continuare con misure drastiche e chiusure preventive. L’alto tasso di vaccinati dà la percezione che ci si ammali di forme meno g ...Il programma di questa nuova Notte Rosa in Romagna offre un ricco calendario di appuntamenti, per lo più gratuiti, con grandi eventi e concerti di musica pop, rock e jazz, feste animate per bambini, s ...