Comunali Verona | il vescovo | “Non votate chi sostiene il gender”

(Di lunedì 20 giugno 2022) A pochi giorni dal ballottaggio per lediil 26 giugno tra Sboarina e Tommasi, a sorpresa ilZenti si schiera. La dichiarazione è tratta da una lettera ai diocesani di San Zeno del 18 giugno, e invita a “individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio“. Subito da rimodulare però l’essenza della dichiarazione del monsignore, che spiega come sia compito degli ordinati “segnalare presenze o carenze di valori civili con radice cristiana”. In linea con la sua opinione storica, l’avvertenza delappare come un tentativo di mobilitare l’elettorato in una direzione specifica. Zenti: “Attenti alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del, dal tema dell’aborto e dell’eutanasia” IlGiuseppe ...

In vista del ballottaggio di domenica, monsignor Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, con una lettera invita ai sacerdoti della diocesi di San Zeno, ha invitato a non sostenere candidati che "sostengono ...