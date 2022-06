Comunali: Tosi, non strumentalizzare vescovo e religione (Di lunedì 20 giugno 2022) - VERONA, JUN 20 - "Suggerisco, da uomo liberale di centrodestra: anziché strumentalizzare il vescovo o politicizzare la religione, sarebbe più utile dire ai veronesi e alle veronesi come si pensa di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) - VERONA, JUN 20 - "Suggerisco, da uomo liberale di centrodestra: anzichéilo politicizzare la, sarebbe più utile dire ai veronesi e alle veronesi come si pensa di ...

Pubblicità

Destradipopolo : #COMUNALI #VERONA, RICOMINCIA LA RISSA TRA SBOARINA E TOSI, ALLA FINE GLI ELETTORI DI CENTRODESTRA FARANNO LA COSA… - angiuoniluigi : RT @giusmo1: Comunali Verona, nessun accordo per il ballotaggio tra Sboarina-Tosi: salta l'apparentamento tra Fdi e Forza Italia https://t.… - maxrazzi : RT @giusmo1: Comunali Verona, nessun accordo per il ballotaggio tra Sboarina-Tosi: salta l'apparentamento tra Fdi e Forza Italia https://t.… - dammidamangiare : RT @giusmo1: Comunali Verona, nessun accordo per il ballotaggio tra Sboarina-Tosi: salta l'apparentamento tra Fdi e Forza Italia https://t.… - repubblica : RT @giusmo1: Comunali Verona, nessun accordo per il ballotaggio tra Sboarina-Tosi: salta l'apparentamento tra Fdi e Forza Italia https://t.… -