Commercio | Avedisco | nel Nord-Ovest cresce occupazione in vendita diretta | 124mila gli incaricati

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Labitalia) - Larappresenta una professione sempre più contemporanea e moderna che custodisce preziosamente la tradizione, rivolgendo al contempo uno sguardo curioso e interessato verso il futuro. Sono sempre più numerosi gli italiani che intraprendono una carriera in questo settore che offre meritocrazia, versatilità e autorealizzazione per il proprio futuro professionale. A rilevare i dati è(Associazione vendite dirette servizio consumatori), che rende noto il numero deglialle vendite nell'area deld'Italia, pari a quasi 124.000 nel 2021, circa 23.000 in più rispetto al 2020, ovvero il 30,8% delle 402.000 persone impiegate a livello nazionale. Il settore dellaregistra ...