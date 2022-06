“Come sta Edoardo”. Tavassi a rischio finale all’Isola dei Famosi: l’aggiornamento arriva da sua mamma (Di lunedì 20 giugno 2022) Edoardo Tavassi è stato vittima di un altro infortunio all’Isola dei Famosi. Dopo il problema al dente che lo ha costretto ad abbandonare la spiaggia con gli altri naufraghi per qualche giorno, ecco un altro problema che sembra molto serio. Nel daytime in onda venerdì 17 giugno il naufrago si è infortunato durante la prova annunciata dallo spirito guida dell’isola. I naufraghi hanno dovuto raggiungere una barca a nuoto e solo dopo hanno potuto mangiare pollo e patate. La prova è stata superata da tutti i naufraghi ma durante la traversata di Camen Di Pietro, che ha avuto un piccolo problema, Edoardo Tavassi si è procurato una distorsione al ginocchio e si è seduto dolorante su un tronco. Si è avvicinata a lui Estefania Bernal e si è subito resa conto che qualcosa non andava: “Si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)è stato vittima di un altro infortuniodei. Dopo il problema al dente che lo ha costretto ad abbandonare la spiaggia con gli altri naufraghi per qualche giorno, ecco un altro problema che sembra molto serio. Nel daytime in onda venerdì 17 giugno il naufrago si è infortunato durante la prova annunciata dallo spirito guida dell’isola. I naufraghi hanno dovuto raggiungere una barca a nuoto e solo dopo hanno potuto mangiare pollo e patate. La prova è stata superata da tutti i naufraghi ma durante la traversata di Camen Di Pietro, che ha avuto un piccolo problema,si è procurato una distorsione al ginocchio e si è seduto dolorante su un tronco. Si è avvicinata a lui Estefania Bernal e si è subito resa conto che qualcosa non andava: “Si è ...

