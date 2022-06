Com’è morto Corrado, il brutto incidente con Dora Moroni e il tumore (Di lunedì 20 giugno 2022) Corrado Mantoni ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo, ritagliandosi uno spazio molto importante. Nella sua vita, tuttavia, ha dovuto fare i conti con diversi problemi. Il primo, nel 1978, quando fu coinvolto in un pericolosissimo indicente automobilistico. Erano le prime luci del mattino e a causa di un guasto alla scatola dello sterzo, la macchina sulla quale viaggiava il celebre presentatore si schiantò contro il guardrail. Quel giorno, Corrado, si trovava con la compagna Marina Donato e Dora Moroni. Quest’ultima ebbe conseguenze tragiche rimanendo in coma per due mesi e riportando numerosi danni. Purtroppo però l’intervento chirurgico non riuscì e così Dora si trovò a dover intentare causa all’ospedale che l’aveva operata. Persa però la causa stessa, fu costretta dal giudice a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)Mantoni ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo, ritagliandosi uno spazio molto importante. Nella sua vita, tuttavia, ha dovuto fare i conti con diversi problemi. Il primo, nel 1978, quando fu coinvolto in un pericolosissimo indicente automobilistico. Erano le prime luci del mattino e a causa di un guasto alla scatola dello sterzo, la macchina sulla quale viaggiava il celebre presentatore si schiantò contro il guardrail. Quel giorno,, si trovava con la compagna Marina Donato e. Quest’ultima ebbe conseguenze tragiche rimanendo in coma per due mesi e riportando numerosi danni. Purtroppo però l’intervento chirurgico non riuscì e cosìsi trovò a dover intentare causa all’ospedale che l’aveva operata. Persa però la causa stessa, fu costretta dal giudice a ...

