Come insegnare ai bambini il rispetto per gli anziani (Di lunedì 20 giugno 2022) In una popolazione che invecchia ogni anno di più, che vede più decessi che nascite, il rapporto fra anziani e bambini è un legame da costruire sapientemente, capire può cambiare la nostra società. anziani e bambini sembrerebbero appartenere a due mondi opposti eppure sono estremante vicini per bisogni, attenzioni e sensibilità. Per questo, la premura che la maggior parte di noi nutre ed esprime verso i bambini, non necessariamente e sempre i propri, ed anche se non si è genitori, bisognerebbe metterla in pratica anche per gli anziani. insegnare ai bambini il rispetto per gli anziani è indispensabile per costruire una società che non tenti di fuggire o cancella una fase della vita preziosa alla quale tutti, se siamo ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 giugno 2022) In una popolazione che invecchia ogni anno di più, che vede più decessi che nascite, il rapporto fraè un legame da costruire sapientemente, capire può cambiare la nostra società.sembrerebbero appartenere a due mondi opposti eppure sono estremante vicini per bisogni, attenzioni e sensibilità. Per questo, la premura che la maggior parte di noi nutre ed esprime verso i, non necessariamente e sempre i propri, ed anche se non si è genitori, bisognerebbe metterla in pratica anche per gliaiilper gliè indispensabile per costruire una società che non tenti di fuggire o cancella una fase della vita preziosa alla quale tutti, se siamo ...

Pubblicità

marcotravaglio : I VICE-PAPI Non bastando un Papa e un Papa emerito, s’accalca al Portone di Bronzo una folla di aspiranti vice-papi… - itrichi : @Adnkronos potresti insegnare loro come si fanno i soldi col Rinascimento, eh buffone? - Pimperepetten1 : @Artedisuntzu @Cecilia_never @AuroraLittleSun Era solo un blocco temporaneo, come puoi ben vedere, perché ieri mi d… - AnitaRicci9 : @capitano_ri I cani domestici sono plasmati dall’uomo. Sono come i bambini, bisogna insegnare loro la docilità No… - maponi : RT @maponi: Il progetto #UXforKids porta le tecniche di progettazione collaborativa nel mondo dei bambini e dei ragazzi. _ L’obiettivo non… -