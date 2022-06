Come attrarre i lavoratori con stipendi più alti e gli annunci per gli stagionali su Tinder (Di lunedì 20 giugno 2022) METTETE GLI stipendi NEI VOSTRI annunciLa notizia è passata un po’ sotto traccia. Ma a inizio giugno, Microsoft – con un annuncio sul suo blog – è diventato uno dei più grandi e influenti datori di lavoro negli Stati Uniti a impegnarsi a condividere pubblicamente i salari previsti per le posizioni aperte. Una mossa che probabilmente spingerà anche altre Big Tech a farlo. E che nella «guerra per i talenti» tra imprese, sta diventando sempre più comune. Almeno Oltreoceano. E soprattutto per le figure professionali più altamente qualificate, ma non solo. I dati Le offerte di lavoro pubblicate su Linkedin che contengono anche lo stipendio previsto sono aumentate del 44% ad aprile. Informazioni precise su quale sarà lo stipendio si trovano ormai nel 25-30% delle inserzioni negli Stati Uniti. Queste ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) METTETE GLINEI VOSTRILa notizia è passata un po’ sotto traccia. Ma a inizio giugno, Microsoft – con uno sul suo blog – è diventato uno dei più grandi e influenti datori di lavoro negli Stati Uniti a impegnarsi a condividere pubblicamente i salari previsti per le posizioni aperte. Una mossa che probabilmente spingerà anche altre Big Tech a farlo. E che nella «guerra per i talenti» tra imprese, sta diventando sempre più comune. Almeno Oltreoceano. E soprattutto per le figure professionali più altamente qualificate, ma non solo. I dati Le offerte di lavoro pubblicate su Linkedin che contengono anche loo previsto sono aumentate del 44% ad aprile. Informazioni precise su quale sarà loo si trovano ormai nel 25-30% delle inserzioni negli Stati Uniti. Queste ...

