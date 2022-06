Colombia, Gustavo Petro presidente: primo di sinistra in storia Paese (Di lunedì 20 giugno 2022) Botogà, 20 giu. (Adnkronos) - L'ex guerrigliero Gustavo Petro ha vinto le elezioni Colombiane ed è diventato il primo presidente di sinistra. Ex combattente della milizia M-19 ha battuto ieri al ballottaggio il magnate populista degli affari e outsider politico Rodolfo Hernández, ex sindaco di Bucaramanga. ''E' senza dubbio una giornata storica. Stiamo scrivendo la storia in questo momento. Una nuova storia per la Colombia, per l'America Latina e per il mondo, ha detto Petro dopo la vittoria, parlando di ''festa del popolo''. E su Twitter ha scritto: "Possano tante sofferenze essere attutite dalla gioia che oggi inonda il cuore della patria". Dopo aver ottenuto il 50,47% dei voti al ballottaggio contro il 47,27% dello ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Botogà, 20 giu. (Adnkronos) - L'ex guerriglieroha vinto le elezionine ed è diventato ildi. Ex combattente della milizia M-19 ha battuto ieri al ballottaggio il magnate populista degli affari e outsider politico Rodolfo Hernández, ex sindaco di Bucaramanga. ''E' senza dubbio una giornata storica. Stiamo scrivendo lain questo momento. Una nuovaper la, per l'America Latina e per il mondo, ha dettodopo la vittoria, parlando di ''festa del popolo''. E su Twitter ha scritto: "Possano tante sofferenze essere attutite dalla gioia che oggi inonda il cuore della patria". Dopo aver ottenuto il 50,47% dei voti al ballottaggio contro il 47,27% dello ...

