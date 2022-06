Colombia: Gustavo Petro è il primo leader di sinistra a diventare presidente (Di lunedì 20 giugno 2022) Per la prima volta nella storia la Colombia ha un leader della sinistra a ricoprire la massima carica dello Stato. Il senatore Gustavo Petro è il nuovo presidente, raccogliendo, insieme alla sua vide Francia Marquez, 10.984.247 (50,57%). Il suo sfidante Rodolfo Hernándes si è attestato su 10.242.763 voti (47,16%). “Giorno di festa per il popolo, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Per la prima volta nella storia laha undellaa ricoprire la massima carica dello Stato. Il senatoreè il nuovo, raccogliendo, insieme alla sua vide Francia Marquez, 10.984.247 (50,57%). Il suo sfidante Rodolfo Hernándes si è attestato su 10.242.763 voti (47,16%). “Giorno di festa per il popolo, L'articolo proviene da Inews24.it.

