Colombia, Gustavo Petro è il nuovo presidente: per la prima volta un politico di sinistra alla massima carica dello Stato (Di lunedì 20 giugno 2022) Con il 50,5 per cento dei voti Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia. Economista, 62enne, senatore e leader della coalizione di sinistra Pacto Histórico, Petro sarà il primo politico di sinistra a ricoprire la più alta carica istituzionale nella storia del Paese sudamericano. Al suo fianco, avrà la vicepresidente Francia Márquez, 40 anni, prima donna nera a svolgere questa funzione. L’ex guerrigliero, con circa 700mila voti in più, ha sconfitto l’imprenditore immobiliare milionario Rodolfo Hernandez (47,26%). L’esito è arrivato alla fine di un ballottaggio elettorale nel corso del quale hanno votato 21,6 dei 39 milioni di elettori aventi diritto. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Con il 50,5 per cento dei votiè ildella. Economista, 62enne, senatore e leader della coalizione diPacto Histórico,sarà il primodia ricoprire la più altaistituzionale nella storia del Paese sudamericano. Al suo fianco, avrà la viceFrancia Márquez, 40 anni,donna nera a svolgere questa funzione. L’ex guerrigliero, con circa 700mila voti in più, ha sconfitto l’imprenditore immobiliare milionario Rodolfo Hernandez (47,26%). L’esito è arrivatofine di un ballottaggio elettorale nel corso del quale hanno votato 21,6 dei 39 milioni di elettori aventi diritto. Le ...

