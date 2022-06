Colombia, Gustavo Petro è il nuovo presidente: è la prima volta per un leader della sinistra (Di lunedì 20 giugno 2022) 'Quello che sta arrivando per il nostro Paese è un vero cambiamento, un cambiamento reale, per il quale intendo impegnare la mia esistenza e la mia stessa vita', ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 giugno 2022) 'Quello che sta arrivando per il nostro Paese è un vero cambiamento, un cambiamento reale, per il quale intendo impegnare la mia esistenza e la mia stessa vita', ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il senatore Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia in base al conteggio rapido realizzato dal Registro… - repubblica : Colombia: Gustavo Petro è il nuovo presidente, il primo di sinistra nella storia del Paese [di Daniele Mastrogiacom… - AndreaOrlandosp : Una bellissima notizia, per la prima volta nella storia la sinistra vince in Colombia, Gustavo Petro è il nuovo Pre… - Kmetro0_eu : Elezioni in Colombia: Vince Gustavo Petro. È il primo presidente di sinistra - PoliticaNewsNow : Orlando: 'Gustavo Petro nuovo presidente: per la prima volta la sinistra vince in Colombia' -