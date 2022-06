Colombia: Gustavo Petro è il nuovo presidente (Di lunedì 20 giugno 2022) Il senatore Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia; è la prima volta nella storia del paese sudamericano che un leader della sinistra assume la massima carica dello Stato. Petro ha battuto ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 giugno 2022) Il senatoreè ildella; è la prima volta nella storia del paese sudamericano che un leader della sinistra assume la massima carica dello Stato.ha battuto ...

repubblica : Colombia: Gustavo Petro è il nuovo presidente, il primo di sinistra nella storia del Paese [di Daniele Mastrogiacom… - AndreaOrlandosp : Una bellissima notizia, per la prima volta nella storia la sinistra vince in Colombia, Gustavo Petro è il nuovo Pre… - RaiNews : 'Giorno di festa per il popolo' scrive in un tweet il neopresidente - matt1news : GUSTAVO PEDRO, EX MEMBRO DELLE FARC, È STATO ELETTO PRESIDENTE DELLA COLOMBIA. (@INIMICIZIE / WSJ) - Matxetero : Colombia: Gustavo Petro è il nuovo presidente, il primo di sinistra nella storia del Paese -