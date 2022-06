Collegamento di Guendalina saltato a L’Isola | lo sfogo | “Io sono onesta!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo quasi tre mesi passati a Cayo Cochino Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonaredei Famosi. Oltre ai saluti con gli altri naufraghi, il concorrente avrebbe dovuto parlare con la sorella, ma il. A dare delle spiegazioni c’ha pensato proprioTavassi.Tavassi: “Stasera non sarò indei Famosi”. L’ex naufraga in una serie di Instagram stories ha rivelato che non sarebbe apparsa nella semifinale del reality.ha motivato la sua scelta dicendo di essere una persona onesta e non interessata soltanto alla televisione. “Ragazzi volevo solo avvertirvi che io stasera non sarò più incondei Famosi. Questo perché io ...