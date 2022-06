Cocaina liquida dal Sudamerica ' travestita' da sciroppo di agave | tre arresti in aeroporto a Malpensa

(Di lunedì 20 giugno 2022)nascosta nei flaconi di olio di cocco edi: 7mila dosi pronte per essere smerciate a una rete di spacciatori in Lombardia. Il 'travestimento' però non ha funzionato per ...

nascosta nei flaconi di olio di cocco e sciroppo di agave: 7mila dosi pronte per essere smerciate a una rete di spacciatori in Lombardia. Il 'travestimento' però non ha funzionato per ......traffico internazionale di stupefacenti proveniente dal Sud America verso l'Europa I Finanzieri del Comando provinciale di Varese hanno eseguito due arresti e sequestrato 7 Kg dia ...Cocaina liquida nascosta nei flaconi di olio di cocco e sciroppo di agave: 7mila dosi pronte per essere smerciate a una rete di spacciatori in Lombardia. Il ...(mi-lorenteggio.com) Malpensa, 20 Giugno 2022 – A conclusione di un’indagine su un traffico internazionale di stupefacenti provenienti dal Sudamerica, la Guardia di finanza di Malpensa ha arrestato tr ...