Cna | “Prorogare misure contro caro-energia Favorevoli a tetto prezzo del gas a livello europeo”

(Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – È necessarioalmeno per un altro trimestre leemergenziali per attenuare gli impatti delsulle piccole imprese in scadenza a fine giugno. È quanto sottolinea CNA nel corso dell’audizione in Commissione industria del Senato sulla comunicazione della Commissione Europea in merito alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e prezzi accessibili. La sospensione delle voci relative agli oneri generali di sistema, la riduzione dell’IVA sul gas naturale, i crediti d’imposta per l’acquisto dielettrica e gas hanno contribuito non ad annullare, ma almeno ad attenuare gli impatti delsulle piccole imprese, che sopportavano l’onere di alti costi energetici già in condizioni pre-crisi. È noto infatti che le PMI ...

