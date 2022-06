Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati: le foto delle nozze (Di lunedì 20 giugno 2022) La coppia si è sposata in una tenuta in campagna sabato 18 giugno. L'attore del gruppo comico The Jackal e Maura hanno già una figlia insieme, Anna, nata nel 2016 Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 giugno 2022) La coppia si è sposata in una tenuta in campagna sabato 18 giugno. L'attore del gruppo comico The Jackal ehanno già una figlia insieme, Anna, nata nel 2016

Pubblicità

topitalianews24 : Ciro Priello si è sposato #thejackal - fdifrantumaglia : Potrei essermi commossa per il matrimonio di Maura Iandoli e Ciro Priello, e questo è tutto quello che so sui miei trent'anni. - infoitcultura : Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati: “Siamo finalmente marito e moglie” - infoitcultura : Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati: i dettagli del matrimonio - infoitcultura : Ciro Priello dei The Jackal e Mara Iandoli si sono sposati (Video) -