Cinema | finite le riprese di ' Il punto di rugiada' di Marco Risi

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Sono terminate le riprese di 'Il punto di rugiada', un film di Marco Risi con Massimo De Francovich, Eros Pagni, Luigi Diberti, Alessandro Fella, Roberto Gudese, Lucia Rossi. Il film è scritto da Riccardo de Torrebruna, Francesco Frangipane, Marco Risi, ed è prodotto da Fandango con Rai Cinema. Protagonista del film è Carlo, un ragazzo viziato e sregolato che una notte provoca da ubriaco un grave incidente d'auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, ...

