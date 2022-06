Ciclismo | rinnovo fino al 2025 per Jasper Stuyven alla Trek-Segafredo

(Di lunedì 20 giugno 2022) Prosegueil cammino di. Approdato nel lontano 2014compagine americana, tutta la carriera professionistica del belga è stata con questa squadra e lo sarà almenoal. Il vincitore della Milano-Sanremo 2021, infatti, ha annunciato oggi il suodi contratto: almeno altri tre anni (30 appena compiuti per il belga). Le sue parole: “Come molti sanno, questa è la squadra in cui sono diventato professionista. Con lami sono sentito accolto, apprezzato e supportato sin dall’inizio. Abbiamo avuto grandi momenti e grandi vittorie nel corso degli anni e mi piacerebbe aggiungerne altri nei prossimi tre. Soprattutto, è la squadra in cui mi sento ...

Pubblicità

OA Sport

La scelta diè stata semplice in quanto Beatrice Cal è, non solo una grande sportiva che si cimenta con ottimi risultati nelle competizioni nazionali ed internazionali diper non ...... concerti dopera e rock, mercatini, oltre ovviamente alle competizioni di. Con il suo ... Fersini attua un intervento ditotale. L'interno è scarno, un elogio al vuoto. L'appartamento ... Ciclismo, Bauke Mollema firma un rinnovo quadriennale con la Trek-Segafredo Prosegue alla Trek-Segafredo il cammino di Jasper Stuyven. Approdato nel lontano 2014 alla compagine americana, tutta la carriera professionistica del belga è stata con questa squadra e lo sarà almeno ...Il lavoro della dirigenza presieduta da Maldini e Massara continua a far sognare i supporter rossoneri. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, Paolo Maldini e Ricky Massara potrebbero firmare il ...