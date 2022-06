"Ci facciamo arrestare per il bene dei vostri figli", le richieste di chi sta bloccando il Raccordo Anulare (Di lunedì 20 giugno 2022) "Ci scusiamo con i cittadini della Capitale per i disagi che arrecheremo nelle prossime settimane". Sono le parole in comunicato degli attivisti per il clima di "Ultima Generazione" che oggi, 20 giugno, hanno nuovamente... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 giugno 2022) "Ci scusiamo con i cittadini della Capitale per i disagi che arrecheremo nelle prossime settimane". Sono le parole in comunicato degli attivisti per il clima di "Ultima Generazione" che oggi, 20 giugno, hanno nuovamente...

Pubblicità

EB31 : RT @fanpage: Ancora un blocco del traffico nel Raccordo: gli attivisti e le attiviste per il clima continuano la loro battaglia creando dis… - Frankf1842 : RT @fanpage: Ancora un blocco del traffico nel Raccordo: gli attivisti e le attiviste per il clima continuano la loro battaglia creando dis… - infoitinterno : Attivisti per il clima bloccano il Raccordo: “Ci facciamo arrestare per il bene dei vostri figli” - gcfko_o : ma quando esce sta merch box con le foto del weverse magazine così facciamo pena a qualcuno che farà le scan io per… - Marilenapas : RT @fanpage: Ancora un blocco del traffico nel Raccordo: gli attivisti e le attiviste per il clima continuano la loro battaglia creando dis… -