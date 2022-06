Chicago P D trama episodi 20 giugno 2022 su Italia 1

(Di lunedì 20 giugno 2022)P.D.202021. Arriva su1 lunedì 20l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D.stagione 8o 7 Istinto. La puntata ruota attorno al personaggio di Ruzek (Patrick John Flueger). Nonostante sia stato messo in guardia da Voight sulle nuove politiche del dipartimento, Adam finisce per ritrovarsi nei guai. Prima recluta Tommy, uno dei suoi vecchi informatori coinvolgendolo in una missione sotto copertura. Poi si ritrova a dover gestire le conseguenze di una serie di pessime decisioni prese dall’affidabilissimo ...

