Chiara Nasti, l'influencer perde followers: "chi dispensa offese non può pretendere applausi"

Continuano le accuse a Chiara Nasti. l'influencer perde più di 100,000 followers

Nonostante i 2 milioni di followers all'attivo, i numeri del profilo Instagram ufficiale di Chiara Nasti sembrano essere diminuiti. A seguito della vicenda del reveal gender tenutosi presso lo Stadio Olimpico di Roma e delle diChiarazioni della Nasti sullo stato fisico di alcune donne in dolce attesa – definite dalla stessa "svaccate" – gli utenti manifestano un'insolita rigidità verso la Signorina Zaccagni, defollowndo il profilo instagram della web star o facendole notare attraverso alcuni commenti che "chi dispensa offese non può pretendere applausi".

FranAltomare : Volevo dire a Chiara Nasti che le persone normali “svaccano” perché il corpo, nel corso degli anni, fa semplicement… - maariporf : RT @GiusyMuto2: Consiglio: per capire se una persona sia stupida andate a controllare se segue Chiara Nasti - letipezz : @eschatonit Ormai abbiamo svaccato (cit. Chiara Nasti), qui si parla di pizza a qualsiasi ora. - angel_del_g : Volevo dire a Chiara Nasti che 'svaccare' in gravidanza è anche normale alla fine.. ma di darsi una ristrutturata a… - saramanco4 : RT @scarasbratti: in un mondo ideale le persone come chiara nasti quando dicono le cazzate non vengono prese neanche in considerazione -