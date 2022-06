Chiara Iezzi, il messaggio su Instagram che preoccupa i fan: «Subisco violenze senza motivo» (Di lunedì 20 giugno 2022) «Questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me». Dopo mesi di assenza (l’ultima pubblicazione è datata gennaio), Chiara Iezzi torna su Instagram con un post che mette immediatamente in allerta i fan della cantante sorella di Paola che ora si dedica alla carriera da attrice. «Pubblico un sorriso di quasi un anno fa», scrive a corredo di una foto sfocata ma che rende l’idea di una felicità immortalata in un istante, per poi proseguire con una spiegazione che è un vero campanello d’allarme alle orecchie di chi legge: «Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso Subisco violenze senza motivo». Parole criptiche, così come è difficile capire a quali violenze si ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 20 giugno 2022) «Questo un piccoloper chiedere se si può smettere la violenza su di me». Dopo mesi di as(l’ultima pubblicazione è datata gennaio),torna sucon un post che mette immediatamente in allerta i fan della cantante sorella di Paola che ora si dedica alla carriera da attrice. «Pubblico un sorriso di quasi un anno fa», scrive a corredo di una foto sfocata ma che rende l’idea di una felicità immortalata in un istante, per poi proseguire con una spiegazione che è un vero campanello d’allarme alle orecchie di chi legge: «Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso». Parole criptiche, così come è difficile capire a qualisi ...

