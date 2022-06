Chiara Ferragni si prende anche Sanremo: accanto ad Amadeus per il Festival (Di lunedì 20 giugno 2022) Chiara Ferragni sarà la conduttrice della prima e dell'ultima serata dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato da Amadeus, direttore artistico e conduttore dello show della canzone italiana, durante l'edizione del 20 giugno del Tg1. L'influencer e moglie di Fedez sarà quindi sul palco dell'Ariston nella serata inaugurale e in quella finale. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022)sarà la conduttrice della prima e dell'ultima serata dell'edizione 2023 deldi. L'annuncio è stato dato da, direttore artistico e conduttore dello show della canzone italiana, durante l'edizione del 20 giugno del Tg1. L'influencer e moglie di Fedez sarà quindi sul palco dell'Ariston nella serata inaugurale e in quella finale.

