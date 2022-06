Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo nella prima e ultima puntata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022)la co-deldi2023e nell’. L’annuncio è stato dato da Amadeus durante l’edizione serale del Tg1. “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere2023”, ha commentato la nota influencer in un post su Instagram nel quale compare accanto al conduttore. “Ci saranno tante altre novità, alcune ce le regaleràdurante quelle serate”, ha rivelato Amadeus annunciando laco-della 73esima edizione in programma dal 7 all’11 febbraio del prossimo anno. Articolo in aggiornamento Visualizza questo post su ...