Chiara Ferragni con Amadeus condurrà la prima e l'ultima serata del Festival di Sanremo 2023 (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci sarà anche Chiara Ferragni nel parterre dei conduttori dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo. Ad annunciarla è stato Amadeus in collegamento col Tg1 delle 20:00. Un nome decisamente forte a cui sono riservate ben due serate. E non certo due serate a caso, bensì la prima e l'ultima, che eleggerà il vincitore. Lo conferma anche ANSA con una nota. "Chiara Ferragni condurrà con Amadeus la prima e ultima serata del 73/o Festival di Sanremo. L'annuncio dello stesso direttore artistico al Tg1 delle 20".

trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - GiusCandela : Chiara Ferragni coconduttrice a #Sanremo2023, lo annuncia Amadeus al #Tg1. Colpaccio senza se e senza ma. - Marie_Azeglia : RT @Gaia_Mai_: Cosa stavate facendo quando, il 20 giugno 2022, Amadeus annunciava al TG delle 20 Chiara Ferragni come co-conduttrice per le… - TheNightLizard : RT @trash_italiano: Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara Ferr… -