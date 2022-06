Chiara Ferragni al Festival di Sanremo | l’annuncio di Amadeus

(Di lunedì 20 giugno 2022) Saràla co-conduttrice deldi2023. Ad annunciarloquesta sera, nel corso dell’edizione delle 20:00 del Tg1. L’influencer più famosa d’Italia sarà presente nella prima e nell’ultima puntata del. Le parole della“Grazie adper avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere2023”, ha scritto lain un post su Instagram. L’imprenditrice digitale, moglie di Fedez e mamma di due splendidi bambini, ha postato una foto con. nel quale compare accanto al conduttore. Ed è proprio, in diretta dal Tg1, a rivelare che nel corso del prossimo“Ci saranno tante altre ...

trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - izumisenmx : RT @trash_italiano: Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara Ferr… - pazzapersangio : RT @ToniaPeluso: Chiara Ferragni conduttrice va bene ma ora voglio Leone e Vittoria seduti in prima fila accanto a Josè Sebastiani #Sanremo… -

Leggi anche >madrina di Sanremo 2023. Fedez: 'Complimenti amore mio' Dunque nessun astio o rancore tra Ilary Blasi e Alvin: sono due amici e colleghi che amano stuzzicarsi davanti e ...Al Tg1 di chi pochi minuti fa, Amadeus è intervenuto direttamente per dare un importante l'annuncio. Si tratta di un bel colpaccio per il Festival, giunto alla 73esima edizione:affiancherà il conduttore durante la serata di apertura e quella finale. L'influencer più conosciuta al mondo, sarà la co - conduttrice della kermesse canora più importante della ...Sarà Chiara Ferragni la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Ad annunciarlo Amadeus questa sera, nel corso dell’edizione delle 20:00 del Tg1. L’influencer più famosa d’Italia sarà presente nel ...Amadeus ha annunciato in diretta durante il TG1 delle ore 20:00 del 20 giugno chi sarà una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo: si tratta di una famosissima influencer. Ecco la reazi ...