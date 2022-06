Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? Nomi dei finalisti, quote, sondaggi e pronostici sulla finale (Di lunedì 20 giugno 2022) Tra una settimana esatta si concluderà l’avventura dei naufraghi in Honduras perché l’Isola dei Famosi, dopo mesi durissimi, chiuderà i battenti. Tra polemiche, discussioni, fraintendimenti, mancanza di cibo e tanti sacrifici, il giorno tanto atteso dai concorrenti è quasi arrivato, ma solo uno di loro riuscirà ad arrivare fino alla fine e a rientrare in Italia da ‘trionfatore’. Chi avrà questo privilegio? Il nome del (possibile) vincitore dell’Isola dei Famosi 2022: cosa dicono i bookmaker Fino a qualche settimana fa, per i telespettatori il vincitore si nascondeva tra Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, ma in realtà i due concorrenti hanno deciso di abbandonare il gioco prima della finale. E, quindi, tutte le carte sono state rimescolate. Ora, c’è chi punta tutto su Edoardo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Tra una settimana esatta si concluderà l’avventura dei naufraghi in Honduras perchédei, dopo mesi durissimi, chiuderà i battenti. Tra polemiche, discussioni, fraintendimenti, mancanza di cibo e tanti sacrifici, il giorno tanto atteso dai concorrenti è quasi arrivato, ma solo uno di loro riuscirà ad arrivare fino alla fine e a rientrare in Italia da ‘trionfatore’. Chi avrà questo privilegio? Il nome del (possibile) vincitore deldei: cosa dicono i bookmaker Fino a qualche settimana fa, per i telespettatori il vincitore si nascondeva tra Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, ma in realtà i due concorrenti hanno deciso di abbandonare il gioco prima della. E, quindi, tutte le carte sono state rimescolate. Ora, c’è chi punta tutto su Edoardo ...

