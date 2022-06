Pubblicità

sonoViolet : RT @fracco_: Chi le ha difese, chi ha preferito il silenzio. “Dovete morire. Dovrebbero darvi fuoco”. Poi le porte della metropolitana si s… - blogtivvu : Chi è il preferito dell’Isola dei Famosi? Cosa dicono i sondaggi prima della semifinale #isola - SofiaShoe : Ovviamente ora è diventato il mio collega preferito, lo proteggerò con la mia stessa vita, chi me lo tocca lo ammazzo. - fracco_ : Chi le ha difese, chi ha preferito il silenzio. “Dovete morire. Dovrebbero darvi fuoco”. Poi le porte della metropo… - Giuseppemusill1 : @RaiNews Chi ti ha votato, ti ha scelto tra altri, ti ha preferito ad altri, hanno chiesto a te, dato a te la loro… -

... molto dipenderà dall'affluenza al ballottaggio, dacioè tornerà a votare eno. 'Ringrazio ... l'avvocato candidato di Azione, +Europa, Italia Viva e gruppi civici ha, almeno ...Probabilmente halasciare da 'eroe' per non ripetere la sfortunata stagione con l'Hellas ... Fra gli altri nomi in entrata, quale calciatore potrebbe essere adatto al gioco di Alvini Su...Chi è il preferito dell’Isola dei Famosi 2022 Ecco cosa dicono i sondaggi prima della semifinale in programma per questa sera.Si evidenzia che circa il 90% degli italiani utilizza l’auto per muoversi, che rimane il mezzo preferito da chi si muove nelle grandi città, seguito a distanza dal trasporto pubblico locale, mentre il ...