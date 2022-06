Chi è Giorgia Cardinaletti, la giornalista che da stasera conduce l’edizione del Tg1 delle 20 al posto di Francesco Giorgino (Di lunedì 20 giugno 2022) Ora è ufficiale: da lunedì 20 giugno Giorgia Cardinaletti debutterà alla conduzione dell’edizione serale del Tg1. Il caos scoppiato pochi giorni fa, con il rifiuto di Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti di occuparsi della rassegna stampa alle 6.30 del mattino e la decisione della direttrice Monica Maggioni di “declassarli” dall’edizione delle 20 a quella delle 13.30, ha innescato polemiche, azioni legali e un effetto domino dietro il bancone del tg dell’ammiraglia Rai. I tre posti vacanti alla conduzione dell’edizione di punta andavano riempiti e la scelta è ricaduta su Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini e, appunto, sulla Cardinaletti. Per lei si tratterà di un debutto assoluto dietro la scrivania del tg ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Ora è ufficiale: da lunedì 20 giugnodebutterà alla conduzione delserale del Tg1. Il caos scoppiato pochi giorni fa, con il rifiuto di, Emma D’Aquino e Laura Chimenti di occuparsi della rassegna stampa alle 6.30 del mattino e la decisione della direttrice Monica Maggioni di “declassarli” dal20 a quella13.30, ha innescato polemiche, azioni legali e un effetto domino dietro il bancone del tg dell’ammiraglia Rai. I tre posti vacanti alla conduzione deldi punta andavano riempiti e la scelta è ricaduta su Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini e, appunto, sulla. Per lei si tratterà di un debutto assoluto dietro la scrivania del tg ...

