Chelsea, il presidente Buck si dimette dopo 19 anni (Di lunedì 20 giugno 2022) Non solo una nuova proprietà. Il Chelsea ha annunciato nella giornata di oggi che Bruce Buck, presidente del club londinese dal 2003, si dimetterà dal suo ruolo a partire dal prossimo 30 giugno. Buck – si legge in una nota sul sito della società – continuerà a supportare il club come Senior Advisor. Durante la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 giugno 2022) Non solo una nuova proprietà. Ilha annunciato nella giornata di oggi che Brucedel club londinese dal 2003, sirà dal suo ruolo a partire dal prossimo 30 giugno.– si legge in una nota sul sito della società – continuerà a supportare il club come Senior Advisor. Durante la L'articolo

