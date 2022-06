Che caffè bevono gli italiani? Su Twitter Lavazza e Illy in tendenza (Di lunedì 20 giugno 2022) In Italia siamo sicuramente forti consumatori di caffè. Lo dicono le statistiche, lo dicono gli svariati articoli sul web che le riportano. Sebbene il caffè nel Vecchio Continente venga consumato maggiormente dai cittadini del nord Europa (Finlandia in primis, seguita da Danimarca e Olanda) in Italia ogni giorno si consumano oltre 9 milioni di caffè con la metà degli italiani che beve almeno una tazzina di caffè al giorno. Per essere più precisi, 1 italiano su 2 beve il caffè a colazione, per 4 connazionali su 10 il caffè rappresenta un momento di pausa (magari al lavoro, magari a casa tra un’attività e un’altra) e per 2 italiani su 10 rappresenta la fine del pranzo. In Italia, insomma, siamo appassionati di caffè – che sia consumato ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 20 giugno 2022) In Italia siamo sicuramente forti consumatori di. Lo dicono le statistiche, lo dicono gli svariati articoli sul web che le riportano. Sebbene ilnel Vecchio Continente venga consumato maggiormente dai cittadini del nord Europa (Finlandia in primis, seguita da Danimarca e Olanda) in Italia ogni giorno si consumano oltre 9 milioni dicon la metà degliche beve almeno una tazzina dial giorno. Per essere più precisi, 1 italiano su 2 beve ila colazione, per 4 connazionali su 10 ilrappresenta un momento di pausa (magari al lavoro, magari a casa tra un’attività e un’altra) e per 2su 10 rappresenta la fine del pranzo. In Italia, insomma, siamo appassionati di– che sia consumato ...

